Laura Pausini torna sull’incidente tragico del 2012: “Volevo smettere. Mi mancano i calabresi”

Nel 2012, alla vigilia del concerto che Laura Pausini avrebbe dovuto tenere al PalaCalafiore di Reggio Calabria, Matteo Armellini perdeva tragicamente la vita, schiacciato dal palco.

La cantante romagnola ha partecipato alla trasmissione notturna “I Lunatici” di Rai Radio 2 rivelando particolari inediti.

“Per me è stato scioccante, avevo deciso che non avrei più voluto fare questo mestiere. Sono andata a parlare con delle persone che mi hanno aiutato nel corso dei mesi a riprendere. Non l’ho mai detto. È stato molto difficile. Mi mancano i calabresi, da quel giorno non sono più tornata”.