L’Australia piega l’ItalVolley al tie-break. Ma che festa di sport al PalaCalafiore!

di Matteo Occhiuto – Un PalaCalafiore strapieno non è bastato a trascinare una Nazionale sperimentale. A prescindere dal risultato del campo, comunque, Reggio Calabria ha vissuto una grande serata di sport, ospitando il test match fra l’ItalVolley e la Selezione Australiana. Una confronto in cui gli azzurri, pur privi di alcuni big come Ivan Zaysztev e Omar Juantorena, non sono riusciti, come detto, a prevalere, cadendo al tie-break, epilogo di una sfida davvero emozionante.

Non nel primo set, con un finale di 25-16, capace di far presagire un andamento netto della sfida. Gli australiani, però, non accusano il colpo e rispondono ribaltando il match sull’1-2. L’Italia di Blengini non ha, però, intenzione di uscire sconfitta e nel quarto set ristabilisce la parità, mandando la partita al tie-break. Nell’epilogo sono gli ospiti ad avere la meglio, grazie ad una rimonta che sancisce la sconfitta di Gianelli e compagni.

Ma la scena, inevitabilmente, se l’è presa, come detto, anche e soprattutto un pubblico realmente straordinario. Seimila circa le presenze sui seggiolini bianchi e arancio, con un grande afflusso di famiglie e ragazzi, nonostante un match in cui c’era davvero poco in palio. Ma questo, a tutti coloro che hanno affollato l’impianto di Pentimele, importava poco: davvero enorme, lo ribadiamo, l’affetto e la voglia di eventi di questo tipo mostrata dalla città dello Stretto. Che, questo ce lo auguriamo, deve e può tornare ad avere più giornate di questo tipo.