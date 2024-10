Lavori alla condotta Trabochetto a cura di Sorical

Nella giornata di ieri il sindaco Giuseppe Falcomatà e il consigliere delegato al servizio idrico integrato Paolo Brunetti si sono recati nella via Reggio Campi dove sono in corso, a cura di Sorical Spa, i lavori della condotta di adduzione dell’acqua proveniente dalla diga del Menta al serbatoio di Trabochetto.

Si tratta della messa in opera di un ultimo tratto di rete che consentirà di sostituire l’acqua del dissalatore, che sarà dismesso, e che oggi serve il serbatoio di Trabochetto, da cui viene pompata l’acqua al centro storico, con la risorsa idrica proveniente dalla diga del Menta.

A Margine del sopralluogo e appurato lo stato avanzato dei lavori, il sindaco Falcomatà e consigliere delegato Brunetti hanno rilasciato una breve dichiarazione:

“Ancora qualche giorno di disagio alla circolazione di via Reggio Campi sarà sostituito dall’imminente messa in rete dell’acqua, dopo anni di disservizi, grazie alla sinergia con Sorical si sta provvedendo e mettendo a punto l’atto finale che consente di rendere efficiente la rete per una distribuzione ottimale dell’ acqua del Menta in città”.