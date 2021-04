Reggio, lavori di bitumazione in centro storico. Cambia anche il percorso Atam

Un nuovo manto per una delle vie più trafficate del centro storico di Reggio Calabria. A partire da questa mattina, giovedì 1 aprile, in via Tommaso Campanella sono iniziati i lavori per la scarifica e la nuova bitumazione.

Lavori nel centro storico a Reggio Calabria

Secondo quanto annunciato dall'amministrazione comunale il rifacimento dell'arteria stradale, una delle più importanti e trafficate dell'intero comprensorio urbano reggino, rientra nel più ampio programma di ripristino della viabilità.

L’intervento, finanziato con i Patti per il Sud per un investimento complessivo di mezzo milione di euro, prevede infatti la riqualificazione integrale anche di via Possidonea, nel tratto compreso tra via Giulia e piazza San Marco, via Domenico Romeo, via Veneto, Via Zerbi in direzione sud/nord e via Luigi Aliquò Lenzi (già via prolungamento Tripepi) fino ad incrocio con via Willermin.

Le strade interessate dai lavori sono state definite attraverso un’analisi complessiva operata sui volumi di traffico che ha individuato, come priorità, il rifacimento delle arterie maggiormente percorse dai flussi veicolari. L'organizzazione dei diversi cantieri, allestiti nelle zone interessate dall'ammodernamento, provocheranno modifiche al traffico veicolare che verranno puntualmente comunicate attraverso l'apposizione di specifica segnaletica verticale.

Il nuovo (temporaneo) percorso Atam

I lavori in corso nella centralissima via Campanella hanno portato anche alla modifica del percorso degli autobus di linea. È proprio di oggi la comunicazione da parte di Atam che "informa i cittadini che dall'1 al 17 aprile 2021, a causa di lavori sulla Via San Francesco da Paola, come da giusta ordinanza comunale n. 112/2021, tutti gli autobus che generalmente percorrono Via San Francesco da Paola in direzione Sud/Nord percorreranno provvisoriamente il seguente itinerario alternativo: Corso Garibaldi – Via Aspromonte – Via San Francesco da Paola – Via G. Pepe – Corso Matteotti (Via Marina alta) – consuete destinazioni".