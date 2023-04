Reggio, nuovo manto stradale per Corso Matteotti: programma dei lavori e modifiche al traffico

Riqualificazione del manto stradale, poesia per i reggini, soprattutto se ad essere interessata dai lavori è una delle arterie principali della città come il Corso Matteotti. Gli interventi, annunciati dall’amministrazione comunale già qualche settimana fa, prenderanno avvio giovedì 4 maggio.

Riqualificazione stradale: via ai lavori sul Corso Matteotti

Grazie ai Patti per il Sud sta per essere avviato un cantiere molto atteso in città: quello che riguarderà la riqualificazione della parte “alta” del lungomare di Reggio Calabria. L’appalto, di circa 500 mila euro, non prevede il solito “modus operandi“, ma interventi più approfonditi con scarifica di circa 8-9cm, inserimento di una rete posizionata sotto il tappetto per evitare che l’asfalto possa deteriorarsi facilmente (ad esempio con il continuo passaggio dei mezzi pubblici) e infine la copertura con il bitume.

Il progetto esecutivo, approvato una prima volta a luglio 2022, è stato rivalutato in seguito alla variazione dei prezzi, il listino è stato infatti aggiornato ed approvato nel mese di dicembre.

I lavori, che verranno effettuati in tre lotti, e che avranno una durata stimata in 60 giorni, non potranno che andare ad impattare sul traffico cittadino. Una misura, però, a fin di bene per tornare ad avere un’arteria percorribile in sicurezza per guidatori e pedoni.

Già in programma i divieti di sosta in diverse traverse, così come l’interdizione al traffico veicolare, inizialmente tra via Palamolla e via Colombo. Modifche anche al transito dei mezzi Atam, i quali percorreranno le loro tratte, in direzione nord/sud, sul lungomare Falcomatà.

Il diretto dei lavori Claudio Brandi ed il RUP Eleonora Megale insieme all’assessore delegato Rocco Albanese stanno definendo, proprio in questi giorni, gli ultimi dettagli, prima di dare avvio al cantiere che terrà compagnia ai reggini per circa due mesi.