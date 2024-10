Reggio, work in progress al Miramare. Ma quanto altro tempo per la riapertura?

Il Grande Albergo Miramare si rifà il look. Ma i tempi per la riapertura si prevedono ancora molto lunghi

Operai al lavoro in questi giorni per ridare luce allo storico Hotel Miramare di Reggio Calabria. Come anticipato su questa pagine, sono iniziati i lavori di ristrutturazione della facciata del palazzo di proprietà del Comune che si affaccia sullo Stretto.

In fase di montaggio, già da qualche settimana, il ponteggio lato via Giudecca.

Leggi anche

“Grazie al bonus 110%, abbiamo reperito le risorse necessarie per avviare i lavori di ristrutturazione della facciata. Si tratta di una prima vittoria, abbiamo sempre creduto alla non dismissione di questa storica amministrazione. Speriamo di poterlo vedere al più presto vederlo riaperto”.

Queste le parole dell’Assessore alle Attività Produttive Angela Martino che, ai microfoni aveva commentato positivamente e con entusiasmo l’avvio dei lavori.

Hotel Miramare, lavori per il restauro della facciata. Tempi incerti sulla riapertura

Se da un lato però vedremo finalmente la facciata del Miramare con un volto nuovo e più pulito, dall’altro invece per gli interni si dovrà ancora aspettare.

Come noto la S.G.S., società vincitrice nel 2020 del bando per l’affidamento del Grande Albergo Miramare di Reggio Calabria, è stata poi nel giro di poco tempo colpita da un’interdittiva antimafia che ne ha compromesso l’affidamento.

Nel corso del 2021 si è tentato poi di uscire dall’empasse attraverso un accordo tra il Comune di Reggio Calabria e gli avvocati della Sgs. Ma la sentenza del processo Miramare del 19 novembre 2021 ha complicato maggiormente l’idea di rilancio dell’immobile di pregio di proprietà del Comune.

Ancora in alto mare dunque l’iter e la procedura necessaria per ridare vita ad uno dei ‘gioielli di famiglia’, così come era stato definito dal sindaco, oggi sospeso, Giuseppe Falcomatà.

La Sgs, sottoposta ad amministrazione giudiziaria, oggi alle prese con i lavori della facciata, dovrà di comune accordo con l’amministrazione capire come proseguire nel percorso di rilancio dello storico edificio.

Intanto i lavori esterni occuperanno sicuramente gran parte dell’estate. E solo dopo si capirà forse come e quando portare a compimento il progetto iniziale di recupero e vera rinascita dello storico edificio.