Reggio, lo storico Hotel Excelsior si rifà il look

Non è una novità vedere delle impalcature fra i grandi palazzi che caratterizzano la fine di via Veneto e l’inizio di viale Zerbi a Reggio Calabria.

Dopo i lavori di restyling che hanno interessato l’ex Roof Garden, oggi mega store Terranova, a rifarsi il look, questa volta è lo storico albergo del centro città: l’Hotel Excelsior.

Lavori di restyling all’Hotel Excelsior di Reggio Calabria

I lavori in corso, partiti già da qualche giorno, non sono passati di certo inosservati agli occhi dei reggini, abituati a scorgere dalla strada l’entrata dell’hotel 4 stelle.

Utilizzato per eventi, convegni e per ospitare le celebrità che sbarcano nella città dello Stretto, oltre ad essere dunque un vero e proprio punto di riferimento per uba moltitudine di servizi, l’Excelsior fa indiscutibilmente parte della storia di Reggio Calabria.

Il restauro, attualmente in atto, su tutte le facciate del grande albergo, è di tipo conservativo, dunque una volta terminati i lavori, l’Excelsior sarà sempre l’Excelsior, solamente un po’ più nuovo.