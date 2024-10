Lavori di illuminazione al Granillo, Latella: ‘Pronti per una nuova stagione sportiva’

Stanno procedendo speditamente in queste settimane i lavori per la realizzazione del nuovo sistema di illuminazione e per l’efficientamento energetico dello Stadio Oreste Granillo, di proprietà del Comune di Reggio Calabria e sede delle gare casalinghe della Reggina 1914.

Nei giorni scorsi il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, insieme alla Rup dell’intervento Eleonora Megale ed al Direttore dei Lavori Antonio Principato, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, che saranno ultimati nei prossimi mesi, consentendo comunque, anche con l’intervento in corso, il normale svolgimento delle gare interne in vista della nuova stagione sportiva.

L’intervento di efficientamento energetico prevede la realizzazione di nuove strutture con maggiore luminosità ed un risparmio sui consumi e verrà condotto sul sistema di illuminazione del terreno di gioco, prevedendo dei proiettori a LED ad alta efficienza, dotati di driver che ne permettono la modulazione, consentendo di realizzare scenari d’illuminazione a differenti livelli d’illuminamento e quindi di consumi energetici. I lavori, con un investimento complessivo di circa 860 mila euro, prevedono dunque l’implementazione dell’impianto d’illuminazione dello stadio, con un conseguente miglioramento della visibilità durante le partite in notturna, determinando la garanzia dell’originaria classificazione dell’impianto.

Il Consigliere delegato Giovanni Latella ha espresso piena soddisfazione per il corretto svolgimento dei lavori.