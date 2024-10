Lavori piazza De Nava e marciapiedi senza scivoli, i chiarimenti della Soprintendenza

Dopo la denuncia riportata questa mattina sulle nostre pagine riguardo la mancanza di scivoli per disabili nei due marciapiedi interessati, oggetto di intervento di riqualificazione nell’ambito dei lavori di piazza De Nava a Reggio Calabria, la Soprintendenza ai Beni Architettonici e culturali, guidata dall’arch. Sudano precisa quanto segue:

“Gli scivoli nel tratto di marciapiede di via Romeo non erano presenti e non saranno realizzati. L’art. 158 del codice della strada impone, in caso di incroci semaforici con stop o dare precedenza, che gli attraversamenti siano a non meno di 5 metri a monte da essi. L’attraversamento pedonale in sicurezza è previsto all’altezza del museo lato Via Romeo. Saranno invece implementati gli scivoli verso Via Tripepi e Via Vollaro“.