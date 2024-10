Lavori sul Viale Europa: data ripresa lavori e modifiche al progetto

Il Viale Europa avrà un nuovo volto. Una delle arterie stradali più importanti di Reggio Calabria, fondamentale nel suo collegare il centro città alla periferia, sta vivendo una fase di transizione tra quello che era e quello che sarà.

Da diversi giorni i lavori sono fermi, salvo sorprese si ripartirà lunedi 15 luglio. La sospensione dei lavori si è resa necessaria per le modifiche al progetto iniziale, cambiamenti figli del confronto tra amministrazione comunale, cittadini e commercianti della zona.

LE MODIFICHE

Due le rotonde che verranno aggiunte al progetto iniziale. La prima all’altezza dell’Ospedale Morelli, per favorire in particolare il flusso stradale dei mezzi di sicurezza ed emergenza.

La seconda rotatoria verrà inserita in prossimità del’istituto scolastico ‘Bevacqua’, in un altro snodo stradale importante considerato l’incrocio che porta a Sbarre.

Rotatorie ma non solo, le modifiche al progetto riguardano anche (ove possibile) l’allargamento della carreggiata, così da migliorare la viabiltà.

I TEMPI

I tempi per la conclusione dei lavori non saranno brevi. Si tratta di due interventi distinti (pubblica illuminazione con i Pon Metro, Patti per il Sud per quanto riguarda i lavori stradali) che richiederanno un lavoro ‘a blocchi’.

Si procederà quindi un pezzo alla volta, con qualche prevedibile disagio per i cittadini in attesa della conclusione dei lavori, prevista dopo l’estate 2019.