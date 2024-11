L’avvocato Santo Alfonso Martorano riconfermato alla guida dell’Automobile Club Reggio Calabria

L’avvocato Santo Alfonso Martorano riconfermato, ad unanimità e per la terza volta consecutiva, alla guida dell’Automobile Club Reggio Calabria

A seguito delle votazioni di rinnovo degli Organi Sociali, l’Ente di Via De Nava ha espresso gli “uomini-guida” per il prossimo quadriennio (2015-2019). Alla fine della tornata elettorale, per il Consiglio direttivo sono stati eletti il Presidente uscente Santo Alfonso Martorano, Salvatore Lipari, Antonino Gullì, Antonino Catalano e Domenico Battaglia mentre per il Collegio dei Revisori hanno prevalso Patrizia Crucitti ed Annunziato Labate.

Per il prossimo quadriennio, quindi, l’avvocato Martorano sarà il Presidente dell’Ente automobilistico reggino.

“Domani è già ieri” per il riconfermato Presidente Santo Martorano e la sua nuova squadra, e si perché, appena rieletto, è già al lavoro e tutti sono al suo seguito. Una grandissima soddisfazione per chi, in questi ultimi mesi, ha potuto assistere e partecipare ad un percorso di crescita, spendendosi senza sosta affinché l’Automobile Club di Reggio Calabria si riappropriasse del suo ruolo e della sua immagine di soggetto attivo sul territorio.

Un nuovo ingresso nel Consiglio Direttivo apporterà sicuramente nuova energia nella già sperimentata amministrazione composta dai consiglieri uscenti, e tutti rieletti, Domenico Battaglia, Antonino Catalano e Salvatore Lipari. Il neo eletto Antonino Gullì, imprenditore molto stimato in città, è intenzionato a fare la sua parte, pronto a misurarsi con la nuova sfida che i prossimi quattro anni di Consiglio Direttivo Automobile Club Reggio Calabria sicuramente non gli risparmierà.

Nel suo discorso di apertura, subito dopo che i signori Consiglieri, all’unanimità, gli avevano tributato il proprio consenso, l’avvocato Santo Alfonso Martorano, sinceramente commosso, ha espresso tutta la sua volontà a fare crescere ancora di più l’Automobile Club Reggio, grazie anche alla sinergia che si è creata tra l’Amministrazione e la Direzione e con tutto il personale.

Questo nuovo percorso non farà mancare proprio nulla, a cominciare dai festeggiamenti per i 50 anni della nuova Sede Sociale di via De Nava, ai nuovi progetti con la società civile della Città, alla tanto sospirata Cronoscalata “Santo Stefano-Gambarie”, gara questa che il prossimo Settembre sarà iscritta a calendario CSAI per il prossimo anno 2016: il neo eletto Presidente si è espressamente impegnato in questo senso.