L’azienda reggina Pedullà Calzature al Tg1 con il vice premier Di Maio

Momento d'orgoglio per l'azienda reggina, che ha raccontato al vice-premier Di Maio i successi ottenuti in oltre 100 anni di attività

Ennesima soddisfazione per l’azienda reggina Pedullà Calzature. Presente all’edizione 2019 dei Micam Award, il salone internazionale delle calzature, in scena a Fiera Milano (Rho), Pedullà Calzature ha avuto modo di incontrare il vice premier e ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio.

L’ultracentenaria azienda reggina, nel 2018 era stata premiata grazie alla rinomata abilità e professionalità nel promuovere la qualità Made in Italy, non solo in Italia ma anche all’estero. Pedullà Calzature si contraddistingue in modo particolare per la comodità e qualità delle calzature da sposa, da ballo e per tutte le cerimonie.

L’azienda reggina, poche settimane fa ospite della trasmissione di Rai1 ‘Soliti Ignoti’, si è guadagnata uno spazio all’interno del Tg1, nell’edizione seguitissima delle 13.

Nel servizio andato in onda, si vede Fabio Pedullà presentarsi al vice premier Di Maio. Con il leader del Movimento 5 Stelle, Pedullà si è soffermato in particolare sul lavoro meticoloso e fatto di passione portato avanti da più di mezzo secolo dal padre, Ugo Pedullà.

In passato, l’imprenditore reggino ha avuto l’onore di essere designato direttamente dal Presidente della Repubblica Cavaliere del Lavoro, prestigioso riconoscimento che è testimonianza concreta della bontà del lavoro svolto per decenni.

Fabio Pedullà, ricordando a Di Maio l’attività portata avanti con qualità e riconoscibilità sia nel territorio italiano che nel mondo, si è augurato che presto il padre possa ricevere ulteriori attestati che ne sottolineino l’enorme abnegazione professionale.

Dopo la presenza all’ultima edizione dei Micam Award, l’azienda reggina è stata ospite di una delle discoteche più conosciute e frequentate di Milano, l’Old Fashion.

