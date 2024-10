I reggini Fabio e Mariangela Pedullà nella trasmissione di Rai 1 ‘Soliti ignoti’

Esperienza speciale per i reggini Fabio e Mariangela Pedullà. I due fratelli sono stati ospiti della popolare trasmissione ‘Soliti ignoti’, condotta tutti i giorni da Amadeus al termine del TG1.

‘Fa scarpe da ballo’, ha indicato il concorrente della trasmissione di Amadeus. Dopo aver dato come indizio ‘sci e snowboard’ come hobby nel tempo libero, ed essersi confessato ‘goloso e coccolone in amore’, Fabio Pedullà ha confermato di essere un imprenditore nel campo delle calzature, rendendosi poi protagonista di un simpatico siparietto con Amadeus.

LIETO FINE

Reggio Calabria porta bene. Mariangela Pedullà, sorella di Fabio, il ‘parente misterioso’ da collegare ad uno degli ignoti. Il concorrente, Alessio da Oristano, dopo un’attenta valutazione ha riconosciuto la parentela tra i due portandosi a casa il montepremi di 80 mila euro in gettoni d’oro.

Subito dopo la messa in onda della puntata de ‘Soliti ignoti’, Fabio e Mariangela Pedullà hanno raccontato ai microfoni di CityNow della loro esperienza in televisione.

“Grande emozione, abbiamo vissuto una splendida serata. Ringraziamo la redazione del programma per averci contattato, abbiamo accettato con entusiasmo il loro invito. Da reggini siamo orgogliosi per aver partecipato ad una delle trasmissioni più seguite della televisione, anche per aver fatto conoscere una realtà storica del territorio come Pedullà Calzature. Amadeus? E’ una persona squisita, garbatissimo e disponibile come appare guardandolo dalla tv. Era entusiasta delle nostre calzature”, concludono Fabio e Mariangela.

Per l’ultracentenaria azienda reggina, attiva sin dal 1913, una bella vetrina per farsi conoscere e apprezzare in tutta Italia nel programma ‘Soliti ignoti’, seguito ogni giorno da milioni di telespettatori (ieri venerdi 18 gennaio ha conquistato la prima serata con 8 milioni 747 mila spettatori), condotta da Amadeus.

IL VIDEO DELLA PUNTATA DE ‘SOLITI IGNOTI’

[custom_video numerazione=”1″ /]

Per la puntata de ‘Soliti ignoti’, le aziende ‘Tigi’, ‘Gogol Fun’ e ‘Tandem’ hanno curato l’abbigliamento e il look dei fratelli Fabio e Mariangela Pedullà. Il ristorante ‘Bleu de Toi’ di Chianalea di Scilla ospiterà la famiglia Pedullà al rientro da Roma, dopo aver partecipato al programma di Rai1.