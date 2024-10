Lazzaro, al via la stagione estiva. Una bellezza da scoprire

Le sue coste sono caratterizzate da tratti sabbiosi e tratti rocciosi, dove non può passar di certo inosservato l’antico promontorio di Leucopetra

Un caloroso saluto di Benvenuto (‘a warm Welcome!’ – ‘ un Aaccueil chaleureux ‘– ‘ein herzlich Willkommen!’) sul Lungomare e Lido di Lazzaro in Motta San Giovanni, ai tanti turisti, italiani, angloamericani, francesi, tedeschi, …, che in vacanza vengono a prendere il sole sulle nostre spiagge e a tuffarsi nelle chiare e calde acque del mar Jonio, dove il vero spettacolo sono i numerosi bimbi che giocano nelle acque davanti alla riva spruzzando l’acqua in modo festoso.

L’evolversi storico attribuisce a Lazzaro un ruolo sempre più preminente in ambito comunale con uno sviluppo economico nel settore primario, secondario e terziario di cui ancor oggi si fregia, unitamente ad un “un prestigioso fiorire” nel campo culturale ed accademico.

Le sue coste sono caratterizzate da tratti sabbiosi e tratti rocciosi, dove non può passar di certo inosservato l’antico promontorio di Leucopetra, odierno Capo dell’Armi, in greco antico “Λευκοπέτρα ἀκρωτήριον “ Leukopetra Akroterion , chiamata un tempo da’ Marinari “Punta di Tarlo” ed appartennte alla Terra dei Bruzij , modernamente chiamata Calabria .-

Una rupe rocciosa, ultima Cima dell’ Appennino, che si eleva sul mare con una parete a strapiombo che supera i 164m slm.

Sulla Scogliera – situato all’estremità meridionale della Calabria e quindi dell’Italia peninsulare, con vedute a Nord sullo Stretto di Messina ed a Sud sulle splendide acque del mare Jonio e collocato poco più in alto del Faro ottagonale a luci bianche intermittenti – svetta il Semaforo, ex- casermetta della Marina Militare, ora immobile comunale.

Le principali attività turistiche di Lazzaro sono legate alle molteplici attività ristorative (Bar, Ristoranti, Pizzerie) e ai servizi di balneazione. Per via della sua forma allungata, Lazzaro si divide, genericamente, in più frazioni, le cui più importanti sono: ● Fornace, ● Casalotto Ferrina, ● Rione Stazione, ● Lazzaro centro, ● Paolia, ● Sant’Elia, ● Lavandara, ● Capo D’Armi e ● Riace Capo.

