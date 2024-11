Le aziende della provincia di Reggio protagoniste alla Fiera Cucinare 2014 di Pordenone.

M. Carmela Di Marte – Grande soddisfazione per “Le Reggine dei Sapori” a Cucinare 2014 che si è svolta nei giorni scorsi, una manifestazione giunta alla seconda edizione, nata dagli organizzatori di Pordenone Fiera, ma resa unica da un’idea del giornalista critico enogastronomico Fabrizio Nonis, che ha creato un evento nell’evento, con il format Stars Cooking dedicato all’olimpo dell’enogastronomia internazionale che ha visto come protagonisti, tra gli altri, gli chef stellati Carlo Cracco e Massimiliano Alajmo.In una location prestigiosa, le aziende reggine hanno superato il casting diventando le vere protagoniste. Tantissimi gli chef ma anche buyers nazionali ed esteri che hanno scelto i prodotti genuini e di qualità della nostra terra. A fare da regista l’Assessore alle Attività Produttive della Provincia di Reggio Calabria, Domenico Giannetta, che insieme al suo staff, ha supportato per quattro giorni le aziende della provincia di Reggio Calabria.Numerosissimi i visitatori specialisti del settore enogastronomico che hanno degustato i prodotti biologici e tipici del nostro territorio, in particolare hanno riscontrato un gran successo l’olio extra vergine ottobratico, il succo al bergamotto, i salumi, le confetture ed il peperoncino piccante.“Nella crisi globale, il nostro Paese – ha dichiarato l’assessore Giannetta – più di ogni stato dell’UE, deve fare i conti con la contrazione dei consumi che produce effetti disastrosi sull’occupazione e, dunque, sul reddito delle famiglie. La struttura delle nostre piccole aziende, in prevalenza a conduzione familiare, limita la presenza sul mercato di prodotti unici nel loro genere. Ed è forse per questo che settori come quelli della lavorazione di specialità tipiche continuano a conquistare piccoli spazi sul mercato che aiutano tante microaziende a sopravvivere alla crisi. La presenza dei nostri prodotti genuini a Cucinare di Pordenone è stata un’altra formidabile occasione per farsi apprezzare: innanzitutto per la qualità, ma anche per le tecniche di lavorazione che coniugano tradizione e modernità tecnologica.”Le aziende presenti con l’assessorato alle attività produttive hanno ottimizzato la loro partecipazione a Cucinare 2014 con numerosi contatti e ottime vendite grazie alla posizione strategica dello spazio espositivo vicino l’area eventi dove si sono esibiti gli chef stellati, nello specifico le aziende che hanno avuto ottimi riscontri sono state le aziende del suino nero di Calabria dei f.lli Carbone, Verdiana – Luccisano srl, Olio Pronesti’, Delizie di Calabria e l’azienda agricola Posterino.Un notevole successo che ha fatto da cornice alla manifestazione si è avuto con la degustazione guidata dallo chef calabrese Francesco Tortora che ha presentato il menù Reggio Calabria Provincia del gusto con “le Reggine dei Sapori” costituito da prodotti autoctoni di eccellenza, suino nero di Calabria, olio ottobratico, passata di pomodoro biologica, peperoncino piccante, fileja e caciocavallo di Ciminà, Il tutto accompagnato da un buon, robusto e delicato vino Palizzi igt. della cantina Tramontana con l’apprezzamento dei numerosi degustatori che sono stati “presi per la gola” .click