Le Bici Belle Bollani scelgono Reggio Calabria. ‘Qui si respira la vera Italia’

di Eva Curatola – Un musicista, uno scrittore, uno showman e un designer milanese che conosce Reggio Calabria per caso e se ne innamora perdutamente; tutto questo e molto altro è Enzo Bollani, ideatore e fondatore dei marchi Bollani Biciclette e Bici Belle.

Il reggino d’adozione è un tutto fare dalle mille idee geniali e innovative che hanno rivoluzionato il modo di andare in bicicletta.

Le biciclette firmate Bollani sono divenute, in poco tempo, un vero e proprio ‘must’ non solo in Italia ma anche all’estero. Il mercato delle due ruote innovative, pratiche e dal design raffinato spopola ormai anche negli Stati Uniti, nel Giappone e nel Medio Oriente.

Un percorso, quello di Bollani, che comincia il 29 settembre del 2013 e che ad oggi, dopo quasi 4 anni, continua a stupire. Il fascino delle Bici Belle di Bollani approda anche quindi in Calabria, in particolar modo nella nostra città.

Dietro questa scelta, quel pizzico di sentimentalismo che contraddistingue l’imprenditore milanese che ha fatto di Reggio la sua casa. “Anche se non tutti lo ammettono, quella che si respira qui è la vera Italia, il mare, lo Stretto, l’Etna è quello che ognuno vorrebbe vedere dalla propria finestra alzandosi al mattino”.

È in questa bellissima cornice che Bollani ha scelto di portare le sue invenzioni, presentandole al pubblico presso il Lido Paradiso di Scilla e il Calajunco Art&Beach Club di Reggio Calabria. “In cantiere c’è anche un altro evento che si terrà sempre sul lungomare di Reggio”.

Le Bici Belle sono in qualche modo speciali, sportive e dal design estremo. Dopo accurate ricerche nasce quella che potremmo definire la “Graziella 2.0”. Le innovative biciclette Bollani facenti parte di questo marchio sono state pensate ed assemblate con lo scopo di rievocare la ‘madre’ delle biciclette.

Le bici pieghevoli, che già dall’invenzione negli anni ’60 avevano riscosso molto successo, ritornano oggi in chiave completamente rivisitata. Il telaio è quasi lo stesso del 1964, anno di nascita della Graziella, solamente reinterpretato.

Lo scopo dell’imprenditore milanese era infatti quello di aggiungere un pizzico di passato al presente. Un pezzo di storia che torna oggi, dopo 53 anni, con innovazioni tutte da scoprire.

Del marchio Bici Belle fanno parte:

– La Cuorama, nata per San Valentino, ha avuto un ottimo riscontro su Vogue e Vogue Accessories, tanto da decidere di continuarne la produzione;

– La Tobia, una bici dal design molto particolare rivolta per lo più al pubblico maschile;

– Le Flua, nelle due versioni Verde Mela e Giallo Neon, che si rifanno al mondo degli anni ’90, esotiche ed appariscenti non passano di certo inosservate.

“Sta nascendo un progetto d’Arte e Cultura senza precedenti, in Calabria” è cosi che Bollani anuncia l’arrivo delle sue beniamine nella nostra regione.

Che si tratti di centro o periferia nessuno è escluso dai programmi del designer delle biciclette di lusso. Bollani Biciclette sta infatti pian piano conquistando la città del km più bello d’Italia.

É possibile ammirare le biciclette di Bollani anche nella frazione di Briatico nella Baia delle rocchette e nella Baia delle Sirene.

Presentarle qui in Calabria e nello specifico a Reggio è una scelta dettata dalla volontà di impiantare una parte del lavoro giù al Sud. “Ho un po’ la ‘Sindrome dell’apripista’. Sono in tanti quelli che emigrano a Milano in cerca di fortuna, io sono il primo a fare esattamente l’opposto. Il mio obiettivo è non solo quello di portare qui la mia azienda, almeno in parte, ma anche trasferire un po’ di Reggio a Milano”.

Gli eventi targati Bollani continuano fino al mese di Settembre, protagonista indiscussa sarà la location di Scilla in cui prende il via proprio oggi, giovedì 17 Agosto, l’iniziativa “Un bacio a Scilla”. L’appuntamento è sempre al Lido Paradiso con sfondo il Castello Ruffo dove sarà possibile scambiarsi un bacio o un abbraccio tra due Bici Belle, la Flua Verde Mela e una Tobia Arancione. “Si tratta di un arancione porsche blutorange anni ’70 difficilissimo da riprodurre”. Bisogna infatti ricordare che le Bollani, pur appartenendo al mondo delle due ruote, si rifanno spesso al settore automobilistico, che si tratti di piccoli o grandi dettagli come ad esempio il colore.

Enzo Bollani è un vero e proprio fan del “Made in Calabria” tanto da aver voluto dare risalto ad un illustratore reggino, Aldo Sacchetti, creatore della locandina dell’evento di Scilla.

Quelle presenti nel Comune reggino fino al 9 di Settembre sono le stesse bici amate da Flavio Briatore e Daniela Santanchè. Trasversali in tutto, si trovano ormai anche sulle barche più assurde di Miami e Montecarlo. Così celebri da aver ottenuto un posto di prestigio anche al Salone Nautico di Cannes.

“Insieme ad altre persone ho organizzato il salone del lusso ciclistico a Montecarlo e il mio intento, adesso, è quello di organizzarne uno anche qui a Reggio, chiamandolo Salone del Mediterraneo”.

Una vita costruita sul lavoro, quella di Bollani, che ha iniziato a lavorare all’età di 16 anni e da quel momento non si è più fermato.