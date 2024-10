Le conoscenze digitali più richieste oggi

Le competenze digitali sono indispensabili per lavoratori e aziende. Scopri come la trasformazione digitale ha trasformato i modelli di lavoro e l'importanza della formazione continua

Nel contesto attuale, le competenze digitali sono diventate fondamentali sia per i lavoratori che per le aziende. Gli ultimi anni hanno visto un’accelerazione della trasformazione digitale, spinta da innovazioni tecnologiche e dall’esigenza di adattarsi a nuovi modelli di lavoro, come lo smart working. Questo ha semplificato molti processi aziendali, aumentando l’efficienza operativa e riducendo i tempi di esecuzione.

Tuttavia, l’adozione delle tecnologie digitali ha anche evidenziato la necessità di una formazione continua per i lavoratori, affinché possano sfruttare al meglio gli strumenti a disposizione.

L’importanza di avere competenze digitali oggi

Oggigiorno, come anticipato, non basta avere un buon titolo di studio o conoscere altre lingue, oltre l’italiano, per poter trovare un lavoro. Sempre più spesso, infatti, le aziende richiedono diverse competenze digitali, spesso specifiche, ai propri candidati.

Pertanto, frequentare un corso di grafica pubblicitaria, oppure altri tipi di percorsi di formazione incentrati su argomenti digitali, aumenta di molto le probabilità di trovare un lavoro oggi o di poter far carriera all’interno dell’azienda per cui già si lavora.

Importante però è seguire tali corsi solo ed esclusivamente presso centri accreditati e riconosciuti, in modo da poter successivamente spendere nel mercato di lavoro l’attestato o il titolo che viene rilasciato a fine corso.

Ma quali percorsi formativi scegliere? Vediamo insieme alcune delle competenze digitali più richieste oggi nel mondo del lavoro.

Grafica pubblicitaria

Probabilmente una delle competenze più ricercate dal mercato negli ultimi anni coinvolge l’ambito della grafica pubblicitaria. Grazie a internet, infatti, milioni e milioni di attività commerciali (e non solo) necessitano di fare promozione costantemente in internet, sui social network, sui propri siti ufficiali e così via. Per far ciò ovviamente hanno bisogno di una persona che abbia competenze nel settore.

Il tecnico delle rappresentazioni grafiche di messaggi pubblicitari, infatti, è una figura professionale che si occupa proprio dell’aspetto grafico nonché visivo e comunicativo di tutto il mondo della comunicazione promozionale e può svolgere sia l’attività di grafico pubblicitario, sia quella di visual designer.

Elaborazione delle informazioni

Altra competenza digitale molto richiesta è quella relativa all’elaborazione delle informazioni, che include la capacità di cercare e filtrare dati online, sviluppando strategie di ricerca efficaci, valutare criticamente la credibilità delle fonti e gestire le informazioni archiviandole in modo efficiente.

È necessario, in poche parole, saper analizzare e confrontare diverse fonti per determinarne la credibilità e l’affidabilità, interpretando i dati in modo accurato, e successivamente organizzare tutte le informazioni in modo da poterle recuperare agevolmente anche in momenti successivi.

L’acquisizione di queste competenze avviene attraverso l’esperienza pratica e la formazione continua, soprattutto in caso di nuove tecnologie e strumenti digitali in costante evoluzione.

Saper utilizzare i social e le pagine web

Spesso un’altra skill che viene richiesta ai giovani che sono alla ricerca di un lavoro all’interno di un’azienda è la capacità di gestire le pagine web e i social network. Questi, infatti, rappresentano dei canali di comunicazione importantissimi per le aziende, pertanto, necessitano di essere curati costantemente.

Il mondo delle pubbliche relazioni è ormai cambiato radicalmente con l’avvento di internet, pertanto è bene approfondire le proprie conoscenze anche in questo settore. Le aziende, infatti, hanno bisogno di persone che siano in grado di far spiccare i propri profili social rispetto a quelli della concorrenza.