Le gemelle Scarpari di ‘Ti lascio una canzone’ in visita a Palazzo Campanella in vista della finalissima

Le tredicenni di Varapodio che, all’esordio assoluto, hanno vinto due puntate consecutive del programma “Ti lascio una canzone” in onda su “Rai Uno”, conquistando sia la giuria che il televoto, saranno ricevute dal presidente del Consiglio regionale Francesco Talarico e dal presidente della Commissione “Bilancio, Programmazione economica e attività produttive”, Candeloro Imbalzano mercoledì prossimo, 26 marzo alle ore 15,30.Sarà questa l’occasione per formulare alle giovani promesse calabresi i migliori auguri in vista della finalissima, traguardo che si sono aggiudicate con pieno merito, sbaragliando la concorrenza e accattivandosi la simpatia del pubblico di casa che ha riconosciuto in loro talento e determinazione.

L’incontro si terrà nello studio del presidente Talarico.