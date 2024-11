Le Muse’&’Fimmina Tv’: ‘L’essere donna è un valore aggiunto’

Ospite d’eccezione domenica 9 febbraio, presso la Sala d’Arte di via San Giuseppe 19, l’editore, la dott.ssa Raffaella Rinaldis che accompagnata dalla sua redazione hanno parlato della storia della nota emittente televisiva ‘Fimmina Tv’, emittente che parla di donne e soprattutto di quelle emarginate come più volte dichiarato dalla stessa.Una tv che allontana così lo stereotipo di una locride “…tutta ‘ndrangheta e peperoncino”. Cultura, temi sociali, ambiente, pari opportunità, cronaca, approfondimenti, cinema, arte: questi gli elementi che la Rinaldis ha affrontato con il pubblico, raccontando così come nell’emittenza televisiva, l’essere donna è un valore aggiunto.Non è mancato il consueto appuntamento con l’arte. La personale di arte della ceramica dell’artista Rossella Marra è servita ad evidenziare come vi è un ritorno delle attività laboratoriali in Calabria, tutte al femminile.Infatti la Marra produce con la lavorazione delle argille, elementi che richiamano la flora, la fauna del Sud, con colori che rievocano l’atmosfera in uno stilizzato senso della memoria e con un plasticismo definito da cromatismi chiaroscurati.