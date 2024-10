Lega verso le Europee. Durigon chiama, Mancuso: “A disposizione del partito, ma…”

Il presidente del consiglio regionale, fresco di rielezione, non si è sbilanciato: "Bisogna riorganizzare il partito in Calabria dalle radici"

Incontro della Lega a Reggio Calabria. Riunione presso la sala convegni di Confindustria, l’occasione è stata utile per sigillare ufficialmente l’ingresso nel partito di Matteo Salvini del consigliere comunale Nino Caridi.

Numerosi gli esponenti della Lega presenti all’evento, a partire dal Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro Claudio Durigon al Presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso.

Dopo l’intervento in apertura del presidente di Confindustria Rc Domenico Vecchio, hanno preso la parola Giuseppe De Biasi, capogruppo Lega del comune di Reggio Calabria, Giacomo Saccomanno, commissario regionale, il consigliere regionale Giuseppe Mattiani e Antonino Caridi, fresco di ingresso nel partito di Salvini.

L’intervento di Durigon, assieme a tutta una serie di considerazioni sulla Calabria e il rilancio di una regione “che non ha bisogno di sussidi ma investimenti”, ha visto l’invito ufficiale del Sottosegretario al Lavoro al presidente Filippo Mancuso in vista delle prossime elezioni europee, in programma a giugno.

Sono settimana calde e decisive quelle che tutti i partiti nazionali stanno vivendo, con la clessidra vicina a svuotarsi le decisioni da prendere rispetto ai candidati che dovranno prendere parte all’importante appuntamento elettorale.

La frase di Durigon (“Vogliamo fare bene alle prossime elezioni europee. Ci servono candidati forti, come è forte Mancuso”) ha affermato il Sottosegretario, con il diretto interessato, seduto proprio accanto a Durigon, che ha replicato con sorriso.

Fresco di rielezione alla presidenza del consiglio regionale, Mancuso è intervenuto una manciata prima di minuti di Durigon, riservando una punzecchiatura alla Lega.

“Possiamo diventare il partito di riferimento in Calabria, siamo in grado di raccogliere tutte le istanze dei cittadini. L’impegno concreto della Lega è confermato anche dalla produzione legislativa in consiglio regionale, siamo tra i partiti più attivi. Ci manca però ancora qualcosa per crescere, ci sono notevoli margini di crescita. Non possiamo assistere ad azioni non condivise oppure a segreterie provinciali che talvolta non sono in linea con il partito”, le parole di Mancuso.

Il presidente del consiglio regionale da settimane viene dato tra i possibili candidati della Lega alle prossime europee ma ha sempre preferito non sbilanciarsi in merito, atteggiamento ribadito anche oggi dopo l’invito ufficiale di Durigon.