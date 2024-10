Lega Pro: promozioni, retrocessioni e ripescaggi

“La Lega Pro oggi vota il proprio futuro. In queste ore l’Assemblea dei 60 club sta decidendo quali soluzioni proporre al Consiglio Federale in merito alla Serie C. C’è un accordo di massima sulla proposta di promuovere in Serie B le tre capoliste (Monza, Vicenza e Reggina), di bloccare le retrocessioni in Serie D e di bloccare anche i ripescaggi dalla D (non le 9 promozioni, ovviamente).

Leggi anche

Grande dibattito, come ci si aspettava, sulla quarta promozione in B: le società stanno valutando se proporre la scelta del quarto club tramite il merito sportivo o disputa dei play off.

fonte: tuttoC.com