L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte incontra la Federcaccia

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra i vertici dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e la Federcaccia.

Per l’EPNA erano presenti il Presidente Giuseppe Bombino insieme al Presidente della Comunità del Parco Giuseppe Zampogna (quale promotore dell’incontro), i membri del consiglio direttivo Giuseppe Idà, Domenico Creazzo (nella veste anche di Sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte) e il dott. Antonino Siclari, responsabile del servizio Tecnico; per Federcaccia erano presenti il Presidente Regionale Gennaro Giuffrè, il presidente provinciale Domenico Iero e il presidente ATC Rc 1 Concetto Laganà.

Alla riunione hanno partecipato i sindaci di Cosoleto Antonino Gioffrè e di Delianuova, Franco Rossi.

L’incontro, tenutosi presso l’azienda agricola “Natura Calabria” in Agro di Cosoleto e svoltosi in un clima di reciproca collaborazione, è stato finalizzato all’individuazione di possibili interventi per la valorizzazione del territorio e delle sue risorse, nonché alla definizione di iniziative per lo sviluppo socioeconomico del comprensorio.

Il Presidente Bombino ed i rappresentanti dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, dopo aver ascoltato le istanze del mondo venatorio, hanno proposto l’istituzione di un tavolo tecnico operativo con carattere di permanenza.