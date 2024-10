I Leo calabresi si preparano ad ospitare il Consiglio Distrettuale di Primavera a Reggio Calabria

Domenica 20 maggio, presso il Benny Hotel di Catanzaro, si è svolto il terzo e ultimo Interclub d’Area Calabria dell’anno sociale 2017/2018, ossia la riunione periodica delle rappresentanze dei sedici Leo Club calabresi e dei singoli rappresentanti e Officer di progetto. Il terzo Interclub delle aree Centro-Nord (Basilicata e Campania) del Distretto 108Ya si è svolto nei pressi di Santa Maria Capua Vetere il 13 maggio, dando dunque avvio al ciclo degli ultimi appuntamenti dell’anno sociale che terminerà il 30 giugno prossimo.

Sono state tante le attività svolte nell’ultimo periodo, dopo il secondo Interclub che si è tenuto a Lamezia Terme il 14 gennaio. Dopo l’intervento introduttivo del Presidente Distrettuale Francesco Bagnato, la parola è passata al Delegato d’Area Calabria Paolo Battaglia e al Presidente di zona Rhegium Rosario Milicia, la zona che raggruppa i club delle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Sono seguite le relazioni degli Officer di progetto e dei singoli Presidenti di club, i quali hanno relazionato sui progressi degli ultimi mesi e le attività in programma.

Dopo l’evento, e facendo perno sul fatto che a breve l’Area Calabria del Distretto 108Ya ospiterà un importante evento a giugno, ha così commentato il Delegato Paolo Battaglia:

“Presso il Benny Hotel di Catanzaro si è tenuta l’ultima riunione dei Leo calabresi. Hanno partecipato numerose cariche, tra le quali il Presidente Distrettuale Francesco Bagnato, il Vicepresidente eletto Andrea Scarpino, il Delegato d’Area Paolo Battaglia e il Presidente di zona Rhegium Rosario Milicia. E’ stato un momento in cui si sono tirate le somme dell’anno sociale che ha visto i Leo calabresi attivissimi, con importanti successi portati tra le comunità, riconosciuti anche dalle varie amministrazioni locali.

Come Delegato d’Area sono soddisfatto dal lavoro svolto dal comitato e ho trovato i singoli club maturi e attivi ne servire le comunità in un momento difficile come quello che attraversiamo, dove c’è bisogno di rimboccarsi le maniche e scendere in strada per il servizio. Sono un po’ emozionato in quanto questo è stato l’ultimo Interclub da Delegato di quest’area, un percorso che mi ha visto affiancato al Presidente Distrettuale Francesco Bagnato e mi ha reso orgoglioso di far parte di questa associazione.

Ora l’impegno si sposta verso la Conferenza Distrettuale di Primavera a Reggio Calabria, un importante evento che vedrà ancora una volta i Leo calabresi in prima fila. Saremo ospiti della Città Metropolitana per la conduzione dei lavori, giorno 16 giugno, lavori che non si tenevano a Reggio Calabria dal lontano 2001.”

Nel mese di giugno, infatti, la Calabria ospiterà il Consiglio Distrettuale di Primavera del Distretto Leo 108Ya (Campania, Basilicata e Calabria) nei pressi di Reggio Calabria da venerdì 15 a domenica 17, a cura del Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli” presieduto da Eleonora Romeo. L’evento sarà patrocinato dalla Città Metropolitana e vedrà il Distretto riunirsi per l’ultimo grande appuntamento dell’anno sociale volgente al termine.

Fonte: Francesco D’Amico Stampa Leo Club d’Area Calabria – Distretto 108Ya