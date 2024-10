Letta a Reggio, Amalia Bruni: ‘Occasione per discutere del futuro della Calabria’

“Oggi a Reggio Calabria è stato organizzato un incontro dal Partito Democratico calabrese al quale prenderanno parte il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, uno dei fondatori di Articolo Uno, Pier Luigi Bersani e l’attuale ministro della Sanità Roberto Speranza. Un ringraziamento a tutti e tre per non aver mai fatto mancare la loro vicinanza al Mezzogiorno e in particolar modo alla Calabria nel corso di questa campagna elettorale. È comunque un’occasione per discutere su come combattere il caro energia, sui programmi per il lavoro ed il salario minimo, il tema della parità salariale e, naturalmente, di sanità, di transizione ecologica e dell’attività per il rilancio strutturale della Calabria utilizzando al meglio i fondi del PNRR. Un confronto utile e costruttivo per cercare in tutti i modi possibili le strategie migliori per dare la possibilità ai calabresi di uscire da questo stato di isolamento che dura da tanto tempo. Grazie comunque a Letta, Bersani e Speranza per il loro impegno in favore della Calabria che non hanno mai abbandonato”.