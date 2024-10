L’evento Decathlon “Sportdays On Tour” a Reggio Calabria: sport e divertimento in riva allo Stretto

Sportdays on tour by Decathlon approda in riva allo Stretto!

La Via Marina di Reggio Calabria sarà avvolta da un’ondata di sano e divertente sport. Il 6 maggio, a partire dalle ore 09:30 infatti l’appuntamento è fissato all’Arena dello Stretto, magico luogo reggino in cui tutti i possessori di Carta Decathlon potranno partecipare in modo totalmente gratuito a numerosi ed esclusivi eventi sportivi. Un’occasione dunque unica ed irripetibile, per condividere la passione per lo sport e per scoprire nuove e fantastiche discipline.

Per tutti coloro che ancora non possiedono la Carta Decathlon, rimediare è davvero semplicissimo: scarica l’app o creala cartacea durante l’evento stesso insieme agli addetti Decathlon.

Tutti i partecipanti riceveranno dei simpatici gadget e potranno vivere un’esperienza formidabile, fatta di sport, passione, grinta ed emozione, costantemente accompagnati da istruttori qualificati.

Le pratiche sportive sono tantissime, tra queste troviamo sport più comuni come basket e calcio, o altri più ricercati come tiro con l’arco, Arti marziali, Mountain bike, Kick boxing. Non mancheranno le discipline legate al mare, come vela e canoa. E ancora Cross training, Spinning, Total body, Ginnastica posturale, Danza, Pattinaggio artistico, Ginnastica ritmica, Scherma, brasilian jiu jitzu, shorinji kempo e tanto altro.

Dopo Catanzaro e Gioia Tauro, gli Sportdays On Tour arrivano finalmente anche nella nostra città, per una giornata all’insegna della passione sportiva, aperta a tutti i reggini.

“Rendere accessibile al maggior numero di persone il piacere e i benefici dello sport: questo è in sintesi il senso d’impresa di Decathlon e l’impegno che l’Azienda si assume nei confronti di chi pratica tutti i giorni con passione queste discipline, siano essi adulti o bambini, principianti o esperti, collaboratori o clienti. Nel pieno rispetto di questa filosofia, Decathlon ha lanciato gli Sportdays On Tour, che come dice la stessa parola prevede un tour di vari eventi esclusivi in diverse tappe dalla Calabria alla Sicilia“.

Sportdays è un evento fondato sullo sport, ma anche sul divertimento e l’aggregazione, proprio per questo durante la manifestazione non mancheranno, musica, animazione e tanti sorrisi.

Per iscriverti clicca qui