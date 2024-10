La LFA Reggio torna da Acireale solo con un pareggio

Vincere si era detto, per continuare la scalata verso la parte alta della classifica. Ed invece nel primo dei due recuperi, quello giocato con l’Acireale, la LFA Reggio Calabria non riesce ad andare oltre il pareggio. Primo tempo brutto, giocato solo nella primissima parte e sull’unico tiro in porta dei padroni di casa il momentaneo svantaggio. Decisamente meglio la seconda parte con la rete del pareggio quasi immediata grazie alla conclusione di Aquino, tante occasioni da gol, le grandi parate di Zizzania, hanno tenuto il risultato inchiodato sulla parità. Persa la prima grande occasione per la compagine di Trocini, le prime sono sempre molto lontane.

Primo tempo

Ha cambiato parecchio mister Trocini tre giorni dopo la sfida vinta contro la Gioiese. Necessità dettate dalla vicinanza delle gare, ma anche da condizioni fisiche per alcuni non ottimali. Dentro Aquino, Martiner, Salandria, Provazza, Coppola. L’esterno Cham non va neppure in panchina.

Primi dieci minuti di partita con gli amaranto molto aggressivi e padroni di casa in grande difficoltà, ma nessuna vera occasione da rete. Al primo affondo dell’Acireale è subito gol dopo tredici minuti, con una dormita generale dell’intera linea difensiva, pallone in area e Vanzan che riesce a controllare, girarsi e superare Martinez. Granata in vantaggio.

Al ventesimo minuto Coppola prova ad anticipare Zizzania, la palla finisce sui piedi di Provazza che, solo davanti alla porta, un pò defilato, colpisce il palo esterno. Occasione clamorosamente fallita. Da quel momento solo errori e confusione. Si chiude una prima parte di gara che ha visto gli amaranto piacevoli solo per dieci minuti.

Secondo tempo

In un minuto tra il decimo e l’undicesimo, la LFA Reggio Calabria va al tiro con Barillà, conclusione deviata e sull’angolo successivo su cross sempre del centrocampista, il difensore Aquino batte al volo e supera il portiere, 1-1. Un attimo dopo Trocini opera tre cambi con gli ingressi di Dervishi, Marras e Perri.

Dopo una grande giocata sulla corsia di sinistra, palla dentro, finta di Marras e Barillà da posizione molto favoreole perde un tempo di gioco e da due passi si fa respingere la conclusione. Che occasione. Al minuto ventidue Perri ruba palla sulla trequarti dell’Acireale, conclude con una bellissima staffilata ed il portiere compie un miracolo. Zizzania si ripete su una rovesciata ravvicinata di Ingegneri. Adesso amaranto dominanti. E’ entrato benissimo in partita Perri, assist per Marras che conclude di poco a lato, minuto trentasette.

Non succede altro fino al termine della partita e così il primo dei due recuperi che bisognava vincere, finisce invece con il riusltato di 1-1.