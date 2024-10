LFA Reggio, il DT Bonanno: ‘Il centro sportivo S. Agata è bellissimo ma…’

Nel corso della trasmissione “Pianeta Dilettanti” il DT della LFA Reggio Calabria Pippo Bonanno è intervenuto anche sulla questione S. Agata. Il 18 dicembre scade la concessione provvisoria e che, secondo quanto riferito alla società dalla Città Metropolitana, la fase successiva sarà assegnazione per bando: “Il S. Agata è un centro sportivo bellissimo ma oggi non idoneo a fare calcio con il settore giovanile perchè rispetto ai campi presenti, ne possiamo utilizzare solo uno e su un sintetico messo maluccio. Se la priorità è fare calcio e non hai i campi… Ben venga la foresteria, la sede, tutto bellissimo, ma se i nostri ragazzi si devono allenare e giocare altrove non ha senso. Se poi noi dobbiamo prendere per forza il centro sportivo S. Agata non si sa per qual motivo… Invece dico che ci vogliono le condizioni adatte per farlo“.

