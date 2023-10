LFA Reggio obbligata a vincere. Le condizioni di Rosseti e l'attaccante

In mezzo alle solite polemiche extracampo, la LFA Reggio Calabria prosegue la sua preparazione per arrivare pronta alla sfida di domenica pomeriggio contro la Gioiese. Il gruppo è spinto e motivato dopo il successo con il Licata maturato dopo una prestazione di buon livello e miglioramenti evidenti sia nella condizione fisica come nel collettivo.

Diventa fondamentale darne seguito se si vuole continuare a scalare posizioni in classifica e quindi provare ad avvicinarsi alla parte più alta della graduatoria, dovendo necessariamente sfruttare anche i due turni infrasettimanali di recupero.

Guai a sottovalutare il prossimo avversario, mister Trocini lo ripete in maniera insistente ogni giorno ai suoi calciatori, guardia sempre alta e massima concentrazione per arrivare all’obiettivo. Nel frattempo non si registrano novità sul fronte mercato dove la società ha dichiarato di cercare un attaccante che possa fare la differenza. Non arriverà nell’immediato. “Lo prenderemo forte, e quindi cerchiamo quello funzionale alle nostre necessità”. Queste le dichiarazioni del Dg Ballarino subito dopo l’ultimo successo al Granillo. Su Rosseti non si hanno notizie riguardo il recupero, anche perché pare non si sia ancora sottoposto alla risonanza di controllo. Il colpo è stato duro e probabilmente Trocini dovrà aspettare ancora diverse settimane prima di riaverlo.