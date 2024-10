LFA Reggio: conta solo vincere, ma se arriva l’attaccante è meglio

Vincere è l’unica cosa che conta, soprattutto in questo momento della stagione. Lo ha detto mister Trocini, lo ha ribadito l’esperto Mungo in quella che è stata l’analisi della partita giocata contro la Gioiese e che ha prodotto il terzo successo consecutivo.

La Lfa Reggio Calabria sale a quota dieci in classifica e con due gare da recuperare ed un riposo già effettuato, spera di avvicinarsi il più possibile alle zone alte della graduatoria.

Sul neutro di Locri un primo tempo sottotono ed un atteggiamento molto prudente dell’avversario hanno mostrato un volto diverso della squadra amaranto rispetto a quanto si era visto esattamente una settimana prima al Granillo contro il Licata, ma nella seconda parte una maggiore aggressività in mezzo al campo e la crescita di alcuni uomini chiave hanno fatto la differenza, anche se le reti sono arrivate da una distrazione difensiva e da una mischia in area dei padroni di casa. Ma quel che conta, come dice mister Trocini è vincere, non guardare e pensare a quello che fanno le altre, ragionare partita dopo partita fino ad arrivare alla migliore condizione fisica possibile.

Anche se quello che non può essere ignorato, è l’evidente assenza di un attaccante vero che oltre a fare gol, consenta alla squadra di essere più presente in area di rigore, incisiva, pericolosa.

Il ciclo terribile di partite al momento sta procedendo positivamente e non crediamo la società pensi di consegnare al tecnico l’attaccante all’apertura della prossima sessione di calciomercato anzi, la sensazione è che possa arrivare a brevissimo.