LFA Reggio: cambiare per non rischiare di giocare in un Granillo semivuoto

Gli obiettivi importanti sono ormai lontanissimi, la volontà è indiscutibile ma non basta ed allora quello che si chiede a questo gruppo di calciatori, in attesa di capire cosa accadrà nella prossima finestra di mercato, è uno scatto di orgoglio ed una maggiore convinzione nella ricerca del successo. In questo percorso che tra qualche partita andrà a segnare la conclusione del girone di andata, la LFA Reggio Calabria ha incontrato squadre decisamente inferiori sul piano tecnico e tattico, ma non sempre è riuscita a vincere, a dimostrazione di un qualcosa che in queste categorie va oltre le qualità. Ed è per questo motivo che a Barillà e compagni si chiede di metterci qualcosa in più perchè è evidente che con l’atteggiamento attuale si rischia sempre più spesso di non fare risultato pieno. Già detto degli obiettivi, nonostante le ambizioni dichiarate dalla società ad inizio stagione, quantomeno una collocazione in classifica dignitosa è doverosa, oltre alla necessità di non rendere il campionato degli amaranto anonimo ancor prima di arrivare al giro di boa.

Nonostante la grande delusione ed una ferita che molto probabilmente ancora per lungo tempo rimarrà aperta, i tifosi avevano comunque accompagnato la squadra nella parte iniziale della stagione, dimostrando per l’ennesima volta attaccamento e sostegno, sottoscrivendo un numero importante di abbonamenti e presenziando allo stadio. Con il trascorrere delle giornate i numeri continuano a scendere e non è da escludere che qualora dovesse proseguire questo trend di risultati, si possa rischiare di vedere un Granillo semivuoto. Il doppio pareggio contro Vibonese e Akragas, nonostante i riconosciuti torti subìti, ha lasciato parecchia amarezza e delusione, per questo motivo la sfida con il Real Casalnuovo dell’ex Reginaldo, compagine che proprio la scorsa settimana ha superato i reggini in classifica collocandosi all’interno della griglia play off, deve avere un solo risultato, la vittoria.