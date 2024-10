LFA Reggio Calabria: la vittoria delle diverse ‘prime volte’

Serviva la vittoria e doveva essere anche convincente dopo quanto accaduto partendo dalla sconfitta con il Real Casalnuovo e tutto il seguito. “Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità”, aveva detto Trocini alla vigilia, “compresi i calciatori dai quali mi aspetto un atteggiamento diverso, per personalità e cattiveria”. Ed è quello che in effetti i ragazzi amaranto hanno mostrato sin dalle prime battute sul neutro di Ravanusa. Attenzione massima, pressione sugli avversari, possesso e pulizia nei passaggi e pochissimo spazio alle iniziative del Canicattì.

Nonostante assenze pesanti come quelle del capitano Barillà, poi Zucco e Rosseti, quindi un centrocampo da ricostruire per almeno due terzi, c’è stato equilibrio e capacità di impostazione con Mungo e Salandria tra i migliori in campo.

Gli aspetti da migliorare

Andando, invece, alla ricerca di quelli che possono essere stati alcuni aspetti da migliorare, certamente l’incapacità a concretizzare ciò che si è costruito in partita ed anche la poca lucidità nel momento in cui ci si è trovati davanti al portiere avversario prima con Altamura e poi più clamorosamente con Provazza il quale avrebbe potuto chiudere l’incontro, lasciando invece il risultato in bilico fino all’ultimo con qualche rischio corso. E poi la prestazione di Cham, diversa dalle solite, condita da errori tecnici, poche incursioni e molte sbavature. Una giornata storta.

Le prime volte

Ma è stata anche la partita delle prime volte. Come il successo in Sicilia, apparsa terra tabù fino alla partita con il Canicattì, poi la prima rete dell’attaccante Bolzicco, decisiva per la vittoria e l’esordio di Toti Porcino tornato ad indossare la casacca amaranto, fortemente voluta come lo stesso mancino ha poi dichiarato in conferenza stampa. Con il morale adesso recuperato ed una classifica che avvicina i reggini alla zona play off, ci si può affacciare al calciomercato con maggiore serenità e quella positività che il Ds Pellegrino ha reclamato, dopo le pesanti critiche che hanno accompagnato soprattutto la società in questi due ultimi mesi.