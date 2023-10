LFA Reggio Calabria: il Ds Pellegrino sulle vittorie, i giovani e il nuovo attaccante

La vittoria, la classifica da scalare, la ricerca dell’attaccante. Ne ha parlato il Ds Pellegrino ad Antenna Febea: “In questo momento di difficoltà, assestamento, crescita, le vittorie aiutano. Sono aumentati gli abbonamenti, qualche presenza in meno allo stadio forse rientra in quella flessibilità naturale dopo l’esordio con il Siracusa. Ma siamo contentissimi di avere tutta quella gente allo stadio, il loro calore e tutto va alimentato solo con il lavoro ed i risultati. Portici rappresentava una gara dalle mille difficoltà a partire dal campo, poi il caldo, la condizione atletica generale, fermo restando che soprattutto nella prima parte abbiamo creato tante occasioni. Alla squadra si è chiesto di badare in modo particolare al risultato”.

Il calciomercato

“In dieci giorni disponibili di mercato siamo riusciti a fare tantissimo, nonostante il ritardo. E’ stato complicato, ma la credibilità della società è riuscita a fare la differenza. C’è stato un grande inserimento degli Under dove per ogni squadra c’è maggiore preoccupazione. Sugli Over altro grande lavoro, purtroppo abbiamo perso Rosseti, infortunio decisamente imprevisto. Dentro questo quadro non bisogna dimenticare la crescita dei giovani che rappresentano il nostro futuro. Ci sono stati proposti tanti giocatori svincolati nel ruolo d’attacco, ma bisogna fare molta attenzione ed una profonda valutazione. Sappiamo che dobbiamo completare l’organico con un centravanti funzionale, non si può sbagliare. Alla fine di questo ciclo tireremo una linea e capiremo se possiamo stazionare nella parte alta della classifica, ma questo è possibile ragionando solo partita dopo partita.