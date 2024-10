LFA Reggio Calabria: il ds Pellegrino sul campionato, l’attaccante, i tifosi

"La partenza per Portici? Non credo abbia rilevanza andare a spiegare come sia stato organizzato il nostro viaggio"

Nel corso della trasmissione “Mezzogiorno Amaranto” in onda su Videotouring, è intervenuto il Ds Maurizio Pellegrino: “Entrare dentro ogni dinamica da qui in avanti, vuole dire essere entrati nel campionato. Abbiamo la consapevolezza che ogni partita presenterà delle difficoltà, quello che si chiedeva mercoledi era vincere, unica maniera in questo momento per proseguire un percorso complicato in modo più sereno, perchè le cose da sistemare sono tante.

Gli Under potevano essere il punto interrogativo di questa isterica costruzione della squadra, si stanno rivelando una grande risorsa e noi dobbiamo aiutarli a crescere. In questo momento non è possibile guardare il passaggio sbagliato o il gesto tecnico, ma riuscire ad entrare in questo campionato, facendo un passo alla volta”.

Leggi anche

L’attaccante e i tifosi

“Siamo vigili sul mercato, attenti, sappiamo che questa squadra ha la necessità di essere completata ma con il dovere di farlo senza frenesia, nessuno si può permettere di sbagliare. Certamente non potevamo mettere in preventivo l’infortunio di Rosseti, adesso non solo siamo costretti a trovare una alternativa, ma ripeto, non possiamo sbagliare la scelta. Deve essere funzionale, non dobbiamo riempire una casella tanto per farlo, sarebbe un gravissimo errore.

La presenza dei tifosi allo stadio è la parte più bella che abbiamo vissuto, ci emozionano sempre. Ci fanno sentire più responsabili, conosciamo la loro passione ed a loro bisogna dare risposte adeguate, con il tempo che serve per farlo. La partenza per Portici? Non credo abbia rilevanza andare a spiegare come sia stato organizzato il nostro viaggio, quanto invece pensare alle cose concrete, poi ognuno è libero di dire quello che vuole.