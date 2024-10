LFA Reggio Calabria: possibili novità nel gruppo dirigenziale

Lavoro incessante all’interno della società amaranto per recuperare il ritardo con il quale è partita la nuova stagione.

Il gruppo dirigenziale è impegnato su più fronti ed ogni cosa diventa priorità sia per quello che riguarda l’aspetto organizzativo come anche quello sportivo. Strutturarsi come una vera e propria azienda con quelle che sono le necessità richieste dal mondo del calcio, quindi in mezzo ad una montagna di difficoltà e consapevoli di quelle che sono le pressioni esterne.

Una delle novità a breve potrebbe essere rappresentata dall’ingresso nella dirigenza di un volto conosciuto già ex vice presidente della Reggina, l’imprenditore Giuseppe Praticò. Secondo indiscrezioni i dialoghi sono diventati più continui negli ultimi giorni, da capire quale potrebbe essere il ruolo che verrà assegnato.