LFA Reggio Calabria, Trocini: ‘Abbiamo vinto, ma sono veramente stanco’

Vittoria pesante della LFA Reggio Calabria per la prima volta in Sicilia e contro il Canicattì. Partita ben giocata e risultato che poteva essere più largo per le occasioni clamorose avute durante il corso dell’incontro ed un arbitraggio ancora una volta molto discutibile: “Sono soddisfatto, era quello che cercavamo sul piano del temperamento, della cattiveria, del sacrificio. Poi queste gare bisogna chiuderle altrimenti poi rischi. Ve lo dico anche quando si vince, ci è stato annullato un gol regolare, Martinez espulso senza aver detto nulla, credetemi sono veramente stanco, ma andiamo avanti lo stesso. Volevamo rispondere alle critiche anche giuste, ottimo esordio di Porcino, calciatore che ci ha dato tanto e ci darà diverse soluzioni. Grande partita di Mungo e Salandria, possono darci ancora di più. Bolzicco si è sbloccato, ha datto il gol vittoria e poi ha lottato per la squadra. Questi tre punti ci danno morale, voglia di lavorare ancora meglio e dimostrare che siamo all’altezza, senza troppi proclami. Il mercato? Sicuramente verrà rinforzata in alcuni ruoli, non bisogna fare moltissimo”.