LFA Reggio: la vittoria di mister Trocini e l’importanza degli Under

Si torna a vincere e soprattutto a convincere. Siamo tra coloro rimasti profondamente delusi dal comportamento della squadra domenica scorsa con il Città di S. Agata e molto onestamente non ci aspettavamo una risposta del gruppo così immediata. Ed invece contro una compagine attrezzata e costruita per vincere, gli amaranto hanno tirato fuori una prestazione di livello, ma soprattutto di straordinaria intelligenza tattica. Squadra accorta, finalmente compatta, cinica nei momenti cruciali del match, con i calciatori che hanno risposto alla grande, quello che serviva dopo le polemiche dei giorni scorsi.

Bravo il tecnico a ricompattare immediatamente il gruppo, superare le avversità ed a studiare talmente bene l’avversario da annientarlo quasi completamente nonostante il potenziale soprattutto offensivo della squadra guidata da mister Marra. Le concomitanti assenze di Cham e Zanchi hanno indotto Trocini a modificare l’assetto difensivo, riportando davanti a Martinez quattro uomini con Parodi che si è comportato in maniera egregia anche da esterno della linea bassa. Ingegneri è la solita sicurezza, Kremenovic, tranne una sbavatura iniziale, un muro insuperabile.

E poi la grande risposta degli Under, la prima doppietta del giovanissimo Zucco, l’intraprendenza di Provazza, la combattività di Altamura. E poi il solito Barillà che, seppur in questa circostanza non particolarmente appariscente, rimane comunque sempre preziosissimo in ogni fase della partita e capace di leggere meglio di ogni altro le situazioni di gioco. Adesso ci sarà giusto il tempo per rifiatare con testa e gambe che si dovranno proiettare alla sfida di domenica contro il Ragusa. Poi sarà la volta del giudice sportivo che consegnerà i tre punti a tavolino agli amaranto e mercoledi prossimo al Granillo la grande sfida con il Trapani.