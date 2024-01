LFA Reggio: alla ripresa del campionato mister Trocini con due novità importanti

Domenica 7 gennaio sarà campionato per la serie D, non per la LFA Reggio Calabria. La squadra di Trocini si fermerà ancora perchè dovrà rispettare il turno di riposo, giorni utili per mettere altra benzina nelle gambe e soprattutto dare la possibilità agli acciaccati di poter recuperare. Due in particolare e di lungo corso come Dervishi e Zucco, entrambi Under e decisamente utili al tecnico non solo per motivi anagrafici ma anche per il rendimento che hanno messo in evidenza nella prima parte di stagione. Sono fuori da diverso tempo e finalmente sembra arrivato il momento per il loro rientro. Lo staff medico ha fatto un lavoro meticoloso sui due calciatori seguiti nella fase di recupero prof. Albino. Sia Dervishi che Zucco dovrebbero tornare a disposizione già nei prossimi giorni ma, come spesso accade, dopo la guarigione dagli infortuni, è necessario poi recuperare la migliore condizione atletica.