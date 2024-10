LFA Reggio, Trocini: ‘Ognuno si assuma le proprie responsabilità. Porcino c’è’

Una settimana intensa quella che si sta concludendo per la LFA Reggio Calabria. Dopo la sconfitta, la contestazione e la conferenza del DG Ballarino che ha fatto molto discutere, si torna a parlare di campo e ci si prepara alla trasferta contro il Canicattì. La presentazione è affidata al tecnico Trocini: “E’ stata una settimana per come doveva esserlo. Insieme ai ragazzi abbiamo analizzato la gara, sono state toccate alcune cose che era evidente non andassero, dal punto di vista temperamentale, voglia di primeggiare. La prima cosa che deve fare un allenatore è proteggere la squadra, questo è stato sempre il mio modo di lavorare, poi c’è anche un punto in cui ci si deve confrontare, i calciatori devono dare anche delle risposte. I numeri sono indiscutibili, soprattutto in casa si è perso troppo ed è per questo che chiedo maggiore personalità e cattiveria. Sapevo che sarebbe stata difficile, magari non così. Anche nella costruzione della squadra si è fatto tutto in fretta, validi calciatori ma senza doppioni effettivi”.

Le responsabilità

“Oggi ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, i calciatori devono dimostrare di meritare questa maglia, anche di questo si è parlato in settimana. Sento spesso il DG Ballarino, sono consapevole della fiducia che la società ha in me come dei risultati che devono necessariamente cambiare“.

L’avversario

“Squadra di categoria, ti lascia poco spazio, su un campo in sintetico, stretto nelle sue dimensioni, va rispettato. Arriviamo nella maniera giusta perchè siamo carichi lo sono anche i calciatori“.

