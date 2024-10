LFA Reggio: mister Trocini parla di calciomercato in conferenza

Nel corso della conferenza stampa pre gara tra il Canicattì e la LFA Reggio Calabria, il tecnico amaranto ha risposto anche alle domande sul calciomercato: “Con la società ci confrontiamo ogni settimana, ci saranno dei movimenti in uscita ed in entrata, sappiamo dove intervenire, ma pensiamo intanto a vincere. Ricci voleva essere protagonista e soprattutto giocare. Ha pagato più di altri un impatto non ottimale, la condizione fisica l’ha sofferta insieme a qualche infortunio. E’ stato lui a chiedere di andare via perchè vuole giocare, con la regola degli Under era tra quelli penalizzati. Martinez è un titolare, un leader, un riferimento, soffre anche di questa situazione ma è stato lui stesso ad accettarla e capisce bene quando faccio determinate scelte“.

