LFA Reggio: scelte quasi obbligate per mister Trocini

L’organico è stato costruito con una ampia disponibilità di calciatori, ma se dopo ogni gara si perde sempre qualche pezzo, allora insieme a tutti i problemi che più volte sono stati raccontati, è inevitabile che invece di allontanarle, le difficoltà aumentano.

Il paradosso è che ad infortunarsi sono purtroppo quegli elementi che per rendimento hanno messo in evidenza le maggiori qualità. Vada per Rosseti che ha giocato pochissimo ma era pur sempre l’unico attaccante esperto in rosa (adesso si è aggiunto Bolzicco), ma in sequenza mister Trocini ha perso Cham, Zanchi e per ultimo inaspettatamente anche il capitano Barillà, indiscutibilmente il migliore in assoluto in questo scorcio di campionato.

E quindi ancora una volta ci si dovrà affidare alla freschezza degli Under e ad accorgimenti tattici prudenti così come è stato con il Lamezia Terme. Difesa a quattro che verrà riproposta, a centrocampo Mungo prenderà il posto proprio di Barillà, in avanti Coppola dovrebbe giocare per Altamura. da capire se si opterà ancora per Bianco o Marras. E’ chiaro che Ragusa rappresenta un’altra tappa significativa, ma nella logica dello schieramento iniziale, il pensiero va necessariamente anche alla sfida di mercoledi con il Trapani.