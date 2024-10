LFA Reggio-Lamezia Terme: le formazioni ufficiali. Fuori Mungo, Altamura in attacco

Secondo e ultimo recupero per la LFA Reggio, questa volta davanti al pubblico di casa. Di fronte il Lamezia Terme, squadra che non ha iniziato benissimo, ma galvanizzata dalla vittoria interna contro il Licata. Mister Trocini lancia subito in attacco Altamura, Mungo finisce in panchina, Bianco torna titolare.

LFA REGGIO CALABRIA: Martinez, Parodi, Kremenovic, Ingegneri, Martiner; Zucco, Salandria, Barillà; Bianco, Altamura, Provazza. All. Trocini

Le formazioni ufficiali

