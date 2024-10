LFA Reggio: il presidente Minniti sul mercato e l’apertura nuovi soci

Ai microfoni dei colleghi di Radio Febea, nel post gara con il Trapani il DG Ballarino aveva parlato di apertura su eventuali nuovi soci purchè seri ed affidabili e di calciomercato con interventi sicuri nella finestra di dicembre. E’ tornato sull’argomento il presidente Virgilio Minniti:

“Dopo questa vittoria che ci dà punti e morale, finalmente affrontiamo una settimana normale in modo da poter preparare la sfida alla Vibonese nel migliore dei modi. Come ha avuto modo di dichiarare il Dg Ballarino, i nostri telefoni sono sempre aperti, come anche le porte, ma non spalancate, sull’ingresso di eventuali nuovi soci. Ad oggi non ci sono necessità immediate in questo senso. Il calciomercato? Siamo pronti ad eventuali interventi per migliorare la squadra“.