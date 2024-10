LFA Reggio, Ballarino su tutto: sconfitta, cessione del club, mercato e Taibi

Due gol nella prima parte di gara e poi totale controllo da parte del Trapani nella seconda frazione di gioco. Vince ancora la capolista mentre per gli amaranto uno stop amaro e parte alta della classifica sempre più lontana. Parla Ballarino ai microfoni di Antenna Febea: “C’è delusione perchè abbiamo fatto un buon primo tempo dove la prima in classifica per venti minuti non ha visto la palla e loro in due momenti hanno fatto gol. Oggi vedo il bicchiere mezzo pieno, la squadra è cresciuta, ha combattuto in tanti momenti, ma anche una squadra che se non si allena per quaranta giorni poi crolla. Voglio ringraziare il popolo amaranto, i tifosi della Sud e mi associo a loro, anche noi vogliamo di più ed è per questo che all’apertura del mercato penseremo a fare qualcosa.

Mollare significa smobilitare e questo noi non lo faremo, apporteremo i correttivi dove servono che possono servire anche per il futuro, così come ha fatto il Trapani. Potenziare e cedere il club? Noi siamo con la porta aperta, non spalancata, se ci saranno proposte serie siamo disposti a discuterne, ma il nostro obiettivo è continuare sulla costruzione di una società sana. La squadra è del popolo amaranto. Qualcuno disposto ad affiancarci? Quando ci saranno proposte serie ne discuteremo.

Taibi negli ultimi cinque anni ha fatto la storia della Reggina, nei momenti belli e meno belli e quindi è stato giusto riconoscergli questi meriti. L’ho conosciuto oggi, abbiamo i nostri direttori che in questi quaranta giorni hanno fatto ottime cose, Taibi è uomo di calcio e grande conoscitore”.