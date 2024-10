LFA Reggio, Trocini: ‘Trapani superiore a noi, ma sui gol gravi errori nostri’

Il Trapani vince per la decima volta in questo campionato su altrettante gare giocate. Gli amaranto ci hanno messo tanta buona volontà non sufficiente per riuscire a strappare almeno un punto. Il primo a parlare in sala stampa è il tecnico Trocini: “Il primo tempo non è stato fatto male, errori gravi sui gol. Poi abbiamo provato a giocare e non siamo stati bravi e fortunati a fare gol. Nella seconda parte grande fatica in ogni cosa, affrontavamo una squadra forte e non bisogna nasconderci. I ragazzi hanno fatto il massimo, ma contro questo Trapani non è bastato. Oggi hanno dimostrato di essere superiori a noi, miglioreremo e di questo ne sono sicuro, è tornato Rosseti, aspettiamo Bolzicco. L’obiettivo deve essere sempre quello massimale di partita in partita. Accettiamo che in questo momento la situazione è delicata, non voglio neppure ripetere sempre le stesse cose”.

