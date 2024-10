LFA Reggio: la prestazione, l’arbitraggio e la preoccupazione per Dervishi

A distanza di una sola settimana, la LFA Reggio Calabria ha mostrato un volto decisamente diverso. Era stato lo stesso Trocini a comunicare in conferenza stampa che tante cose sarebbero cambiate, a partire dalla possibilità di potersi allenare regolarmente, fino a quella di schierare finalmente due attaccanti di peso contemporaneamente. Il primo, Rosseti, ha fallito clamorosamente un gol, il secondo, Bolzicco, il gol lo aveva anche fatto ma il direttore di gara, attento e scrupoloso solo in quella circostanza, glielo ha negato per un presunto fallo commesso da Parodi in area.

La prestazione

Rimane la prestazione degli amaranto, certamente di livello e per lunghi tratti superiore ad una squadra che nel suo percorso aveva raccolto dieci vittorie su undici gare giocate, praticando forse il calcio migliore. Peccato non essere riusciti a spuntarla, la vittoria non avrebbe cambiato di molto la situazione in classifica rispetto all’avvicinamento alle tre di testa, ma senza dubbio premiato un gruppo di calciatori che in condizioni finalmente normali, ha dimostrato di potersela giocare alla pari ed anche di più con le compagini di vertice.

L’arbitraggio

L’altra cosa che rimane è la pessima direzione di gara dell’arbitro e di almeno uno dei due assistenti. Tanti gli errori commessi, quello più evidente il calcio di rigore negato nel corso del primo tempo per un netto fallo di mano in piena area. Già detto del gol annullato, per fortuna non decisiva la punizione indiretta concessa alla Vibonese per un retropassaggio tutt’altro che volontario, poi diverse sbavature su una serie di decisioni (un fuorigioco inventato su Rosseti) e qualche cartellino giallo decisamente evitabile.

L’infortunio

L’ultimo pensiero lo rivolgiamo a Dervishi. Sfortunato l’esterno, tra i più positivi di questa prima parte di stagione, dopo il cross che avrebbe dovuto portare al calcio di rigore per la Reggio Calabria, ha subìto un infortunio sembrato subito serio, alla caviglia. Si attende il bollettino medico per capirne la reale entità.