LFA Reggio: serve una profonda riflessione su Rosseti e quindi sul calciomercato

E’ stato uno dei colpi più importanti della scorsa sessione di calciomercato, definito un lusso per la categoria. E sarebbe stato realmente così se Lorenzo Rosseti non avesse purtroppo proseguito il suo percorso caratterizzato da continui infortuni. Una carriera che in molti avevano immaginato in maniera diversa ma, come detto, troppo spesso interrotta da stop che ne hanno frenato il rendimento. Poche presenze con la maglia amaranto, due gol realizzati ed una serie di problemi fisici che ne hanno fortemente condizionato il suo impiego.

Nel momento in cui si è deciso di far arrivare Bolzicco, non si è presa in considerazione l’ipotesi di aggiungere un altro attaccante, perchè la società ha sempre fatto affidamento e creduto nelle potenzialità di Rosseti che sono indiscutibili, ma oggi è necessaria invece una riflessione sulla sua reale utilizzazione, immaginando pure che lo stesso Bolzicco ha comunque bisogno di una alternativa.

Ed è per questo che qualora si dovessero creare delle opportunità, è bene intervenire con l’acquisizione di un attaccante anche Under, soprattutto dopo la decisione di non puntare più sul giovane Coppola, ormai fuori dal progetto tecnico da diverso tempo.