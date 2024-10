LFA Reggio: Trocini a tutto campo e poi lo sfogo sul calciomercato e altro

Lungo e interessante intervento di mister Trocini a RTV, di seguito alcuni passaggi: “Oggi la sconfitta fa più male di ieri. Gli episodi che si sono verificati ti portano rabbia, ma c’è anche la convinzione di aver fatto una buona partita per tutto il primo tempo e la parte finale. Riguardando la gara, però, c’è stato un momento dopo il 2-0 che abbiamo perso un pò la testa e non deve succedere, perchè si poteva rischiare una figuraccia. Per il resto contro la squadra più forte si è giocato una buona partita. Si poteva rifinire meglio soprattutto nel primo tempo, ci sono mancati guizzo e determinazione nel cercare la conclusione a rete. Il rigore non dato ha inciso molto, nell’intervallo ne abbiamo parlato e i ragazzi erano molto arrabbiati, poi parti per il secondo tempo e dopo un minuto ti viene dato un rigore dubbio contro. Ce la siamo giocata ribattendo colpo su colpo e con coraggio, se poi vogliamo fare riferimento solo a quella parte di gara in cui ci siamo allungati è un’altra cosa.

In questo momento non posso pensare alla prossima stagione, l’obiettivo primario è quello di raggiungere i play off e vincerli. Questa è già una squadra competitiva, ci sono giocatori in rosa in grado di competere per i primi posti, c’è una difesa forte, gli Over in mezzo al campo sono di livello. Se si vuole pensare di vincere il prossimo campionato comunque qualcosa bisognerà fare, ma credetemi l’unica cosa che mi interessa è il presente.

Ero convinto che la squadra a gennaio venisse rinforzata. Ci siamo confrontati anche in maniera ferma con la società, il direttore, perchè tutti volevamo un girone di ritorno da protagonisti. E’ arrivato Porcino, poi Adejo, Renelus, Belpanno. Ma poi c’è anche un altro discorso. Ti dicono dobbiamo fare i play off e siamo lontanissimi dal primo posto, i giocatori più bravi che volevamo le squadre non te li danno, è difficile non accettare o capire situazioni contingenti che non riguardano la società, il direttore. Io sono frustrato come i tifosi e come lo sono tutti. Le squadre davanti a noi hanno qualcosa in più e lo hanno dimostrato. Questa piazza merita tutt’altro e lo sappiamo, siamo a testa bassa a ingoiare veleno sin dal primo giorno perchè ci sono stati dubbi su tutti quanti noi da sempre. Volevo avere a disposizione il miglior giocatore acquistato che è Rosseti ma purtroppo non l’ho quasi mai avuto, non volevo cambiare un campo al giorno per allenarmi, sembrano scusanti e per questo non ne vorrei parlare, ma sono dati di fatto. Non ho accettato tutto, ma ci sono situazioni in cui bisogna ragionare su e capire i punti di vista degli altri. Speravamo di poter prendere i giocatori bravi a dicembre e a gennaio, ma poi questi devono accettare di andare in serie D in una squadra quarta o quinta in classifica”.