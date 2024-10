LFA Reggio: l’obiettività di Trocini sugli errori arbitrali ed il sostegno della società

La settimana scorsa, al termine della gara pareggiata sul campo dell’Akragas, il tecnico Trocini ha parlato pochissimo dell match, giocato peraltro non benissimo dalla sua squadra nella prima parte, ed ha incentrato l’intervento con toni molto accesi sulla conduzione arbitrale. Perchè dopo la partita con la Vibonese, obiettivamente altri due rigori sono stati negati alla LFA Reggio Calabria, ma la scelta della sua disamina aveva comunque fatto discutere e diviso, rispetto a quella che doveva essere una prestazione migliore per Barillà e compagni. In occasione della conferenza stampa pre Real Casalnuovo, sollecitato sull’argomento, l’allenatore amaranto ha risposto con molta onestà:

L’intervento di Trocini

“Io non dico le cose per avere sostegno o appoggi, ma solo quello che sento. La società mi sostiene e sostiene tutti i calciatori, ci sono sempre vicini. Loro immagino abbiano ritenuto soddisfacente il mio sfogo e non sono intervenuti. Gli errori ci sono stati, ma non possiamo pensare solo agli arbitri, piuttosto a noi stessi ed in questo senso dobbiamo dimostrare di essere più forti anche degli episodi negativi”.