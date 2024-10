LFA Reggio Calabria: mister Trocini parla di calciomercato

Tra pochi giorni si apre una nuova finestra di calciomercato e la LFA Reggio Calabria farà interventi secondo quanto già dichiarato dal DG Ballarino ed in qualche modo il concetto è stato ribadito da mister Trocini in conferenza stampa:

Il calciomercato

“E’ una domanda che va fatta alla società. C’è un confronto continuo, di sicuro qui si vogliono fare le cose perbene, certamente si proverà a rinforzare l’organico. A noi tocca vincere e se non dovesse bastare si proverà l’anno prossimo, se non come me comunque con qualche altro, ma vi posso assicurare che l’obiettivo è quello, vincere”.