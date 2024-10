LFA Reggio: Trocini sul Real Casalnuovo, Porcino e le polemiche

"Il dovere che abbiamo tutti è quello di spingere al massimo, se questo viene meno vuol dire che non si è adatti per questa piazza"

Appuntamento con mister Trocini alla vigilia del match che la squadra amaranto giocherà domenica pomeriggio al Granillo contro il Real Casalnuovo: “Le insidie ci sono sempre, l’avversario è organizzato con giocatori che hanno fatto categorie superiori, hanno delle qualità. Sono difficoltà che si affrontano ogni domenica, qui vengono tutti a giocarsi la partita dell’anno e noi dobbiamo essere bravi a superarle. Stiamo lavorando per migliorare e produrre maggiori occasioni da rete, serve più costanza ed anche gli attaccanti devono essere messi nelle condizioni di poter andare a conclusione. Porcino non ci sarà, il tesseramento non è fattibile pur essendo passati i trenta giorni, mancherà anche Zanchi, mentre Cham è rientrato, comunque la rosa è numerosa e per questo motivo andranno fatte delle scelte”.

Bolzicco e Rosseti

“Bolzicco e Rosseti sono due attaccanti forti per la categoria, imprescindibili e domani li avremo a disposizione, questo per noi rappresenta un’arma importante. I giocatori sanno di avere una maglia che pesa e questo deve servire da stimolo ulteriore. Sono dei professionisti, a loro non manca nulla, quindi il dovere che abbiamo tutti è quello di spingere al massimo, se questo viene meno vuol dire che non si è adatti per questa piazza. Salandria può fare il mediano come può farlo Mungo. Sono giocatori che possono giocare insieme, da tutti ci aspettiamo di più. I giocatori più esperti devono trascinarci”.

Le polemiche

“Io non dico le cose per avere sostegno o appoggi, ma solo quello che sento. La società mi sostiene e sostiene tutti i calciatori, ci sono vicini. Loro immagino abbiano ritenuto soddisfacente il mio sfogo e non sono intervenuti, ma non pensiamo agli arbitri, piuttosto a noi stessi ed in questo senso dobbiamo dimostrare di essere più forti”.